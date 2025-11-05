Зерна доверия: Мирные жесты Баку открывают для Армении исторический шанс

Добрая воля Азербайджана и его последовательная политика, ориентированная на мир и развитие в регионе, уже начинают приносить осязаемые результаты для Армении, и это в Ереване отчетливо осознают.

Заявление Баку о полном снятии действовавших со времени оккупации ограничений на транзит грузов в Армению открывает для этой страны новые возможности и создает условия для ее включения в формирующиеся региональные логистические и торговые цепочки.

Это – еще одно решение Президента Ильхама Алиева, которое по праву можно отнести к шагам исторического масштаба, поскольку оно укрепляет атмосферу доверия и формирует необходимые предпосылки для дальнейшего устойчивого развития региона в новых постконфликтных реалиях.

Отвечая на конструктивные сигналы со стороны Еревана, Азербайджан демонстрирует приверженность принципам мирного сосуществования не только на уровне заявлений, но и в конкретных действиях. Тем самым Азербайджан убедительно подтверждает неразрывность слова и дела, вновь подчеркивая фундаментальный принцип Президента Ильхама Алиева: «Наше слово так же ценно, как и наша подпись».

Сегодня, 5 ноября началась перевозка казахстанского зерна в Армению через территорию Азербайджана. 15 вагонов пшеницы из Казахстана пересекли границу Азербайджана и направились в сторону Яламы.

Уточняется, что груз, перевозимый по маршруту Ялама - Биладжары - Гаджигабул - Бёюк Кесик, будет отправлен на станцию Даларик в Армении вслед за 15 вагонами с зерном, прибывающими в эту страну из России.

Состав с российским зерном прибывает через территорию Азербайджана в Армению уже сегодня. Как сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян армянским медиа: «На данный момент железнодорожный состав с зерном, следующий из России в Армению, уже проходит по территории Азербайджана в направлении Грузии.

Состав с российским зерном скоро прибудет в Армению». «Пользуясь случаем, хочу отметить, что я высоко ценю проделанную в этом направлении работу моих азербайджанских и российских коллег. Это событие имеет большое значение для укрепления взаимного доверия и продвижения мирной повестки», - сказал он.

В свою очередь, министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что в ближайшие дни - также через территорию Азербайджана - в Армению прибудет казахстанская пшеница. Выступая во вторник в парламенте на обсуждении проекта госбюджета 2026 года, Папоян выразил надежду на то, что впредь Армения будет импортировать пшеницу только железнодорожным транспортом - как из Казахстана, так и из России: «В этом направлении проводятся два важных мероприятия. Я надеюсь, что Армения впредь будет импортировать пшеницу только железнодорожным транспортом, что экономически весьма целесообразно, при этом как из Казахстана, так и из России. Себестоимость казахстанской и российской пшеницы значительно снижается при доставке в Армению железной дорогой». По его словам, в ближайшие дни будут сделаны соответствующие заявления и проведены мероприятия.

Генеральный директор Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД, 100%-я дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги») Алексей Мельников заявил, что российское зерно, груженное в 15 вагонов, в ближайшие часы будет доставлено из Азербайджана в Грузию с последующей отправкой в Армению. «Зерно уже в пути, и в самое ближайшее время оно окажется на территории Армении», - отметил он.

По его словам, складывается очень важная, практически новая для железной дороги история. Он напомнил, что ряд руководителей Армении дал комментарий относительно разблокировки существующего железнодорожного маршрута между Россией и Арменией.

«Казахское зерно сегодня попадет с территории России на территорию Азербайджана, и уже в ближайшие дни оно поступит в Армению. Для нас, как для железнодорожников, это очень важное событие, в том числе и сам факт того, что отныне есть возможность доставлять грузы в Армению из Казахстана, из других стран, из России», - сказал он.

Мельников подчеркнул, что появилась возможность организовывать и контейнерные перевозки из Китая. Он выразил уверенность, что маршрут безусловно, будет востребован, и в Армению по железной дороге поступит не один состав с грузом.

Запуск нового железнодорожного направления позволит снизить нагрузку на Верхний Ларс, а также сократить стоимость доставки грузов, особенно через морской участок Черного моря, который является самым затратным. Маршрут станет важным как для компаний, осуществляющих крупные поставки зерна в Армению, так и для других партнеров, включая компании, занимающиеся импортом нефтепродуктов. Мельников выразил уверенность, что этот маршрут будет активно использоваться и принесет значительные экономические выгоды стране.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера вновь выразил благодарность Президенту Азербайджана за разблокирование коммуникаций. Выступая вчера на ежегодном международном форуме «Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества» в Ереване, он отметил, что это пример практической реализации Вашингтонских договоренностей от 8 августа. Эти договоренности, по его словам, создают новые перспективы не только для двусторонних отношений, но и для стран Евразийского экономического союза: «Многие утверждают, что эти процессы противоречат интересам ЕАЭС. Но факт в том, что то, что было невозможно между двумя странами Евразийского союза до этих договоренностей, стало возможным после Вашингтонских соглашений. Это наглядный пример тех преимуществ, которые они дают».

Пашинян также напомнил, что Армения со своей стороны выразила готовность предоставить возможность для автомобильных перевозок между Турцией и Азербайджаном по маршруту Маргара-Хндзореск. Кроме того, Пашинян отметил, что ведутся разговоры о возможности России наладить железнодорожную связь с Арменией через территорию Азербайджана.

Как видно, в Ереване хорошо понимают стратегический вес решения Баку о снятии ограничений на транзит грузов в Армению - прежде всего с точки зрения открывающихся новых коммуникационных возможностей. На этом фоне открываются реальные перспективы расширения экономического развития Армении. И эти перспективы напрямую обусловлены вышеуказанной инициативой Азербайджана.

Сегодня все чаще обсуждаются перспективы подключения Армении к перевозкам по Среднему коридору - Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТК). В частности, рассматривается вариант интеграции через железнодорожную ветку Каян-Раздан. В этом случае грузы из Китая могли бы доставляться по Каспийскому морю в Азербайджан, далее - в Армению, а затем через Ахурик - в Турцию. Дополнительно обсуждается и возможность ответвления ТМТК в направлении Грузии и Ирана - при условии восстановления железнодорожного сообщения в Сюникской области. Теоретически это позволит направлять грузы из Китая, Индии и стран Персидского залива в иранский порт Чабахар, далее - через Иран и Армению - в Европу с использованием портов Черноморского региона. В таком случае Армения может превратиться в одно из стыковочных звеньев не только между несколькими государствами, но и между ключевыми транспортно-логистическими коридорами Евразии.

Характерно, что в своем вчерашнем выступлении на форуме «Орбели» армянский премьер в числе практических результатов Вашингтонских соглашений отметил и выгоды для Ирана. По его словам, Тегеран получит транзитный выход к Черному морю, а транзитные возможности Грузии по направлению Черное море - Персидский залив увеличатся.

Пашинян также добавил, что Армения заинтересована в углублении как политического, так и экономического сотрудничества со странами Центральной Азии, однако на этом пути пока сохраняются логистические трудности. «Реализация договоренностей между Арменией и Азербайджаном способствует решению этих проблем. Это путь к расширению экономических связей между Арменией и странами Центральной Азии -факт, имеющий доказуемую основу», - сказал он.

Таким образом, не вызывает сомнений, что инициатива Азербайджана по снятию ограничений на транзит грузов в Армению гораздо больше, чем просто практический шаг в разблокировании коммуникаций. Это - событие исторического значения, укрепляющее доверие и создающее реальные условия для устойчивого мирного сосуществования в регионе.

На этом фоне открываются новые возможности для экономического развития Армении, включая интеграцию в международные транспортные коридоры, расширение торговли и подключение к формирующимся региональным логистическим цепочкам.

Армения должна ясно осознавать, что открывающиеся для нее экономические и стратегические перспективы напрямую связаны с инициативой Баку, и используя предоставленные возможности, предпринимать со своей стороны соответствующие шаги в рамках мирного процесса. Замедление в реализации Вашингтонских договоренностей может сдержать положительные процессы и, соответственно, замедлить развитие страны.

Все это вновь подтверждает, что конструктивные шаги одного государства создают реальные преимущества для всего региона и закладывают основу долгосрочного стабильного сотрудничества, причем именно инициативы Баку выступают движущей силой развития всего Южного Кавказа.

Ереван же, исходя из очевидных для себя экономических и стратегических выгод, должен быть крайне заинтересован в укреплении региональной стабильности и предпринимать продуманные шаги в этом направлении - на благо своего государства, экономики и народа.

В конечном счете, мирные жесты Баку открывают для Армении исторический шанс. Главное, чтобы она правильно им воспользовалась.