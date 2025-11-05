Не пора ли прощаться? EUMA теряет смысл на фоне диалога Баку и Еревана

В политической динамике Южного Кавказа, где историческая память переплетается с современными надеждами, сегодня отчетливо ощущается стремление к новой эпохе мира, безопасности и благоденствия.

В последние два года Баку и Ереван сумели достичь больших успехов в приближении того, что называется всеобъемлющим миром, и продолжают идти по сложному пути организационных, дипломатических и ментальных трансформаций. И чем более органичным становится этот переход, тем острее встает вопрос о необходимости внешнего присутствия там, где начинает крепнуть прямое доверие между соседними государствами.

Примечательно, что трансформация во взаимоотношениях происходит не под давлением извне, а, напротив, вопреки некоторым попыткам определенных сил удержать ситуацию в пространстве зависимости от международных механизмов. Поэтому любые заявления, касающиеся формата или продолжительности постороннего присутствия в зоне, где разрабатывается повестка долгосрочного мира, неизбежно оказываются предметом обсуждения. Только на этот раз регион чувствует, что способен формировать будущее собственными руками, и, пожалуй, именно это является самым позитивным признаком новой реальности.

На таком фоне сделанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном на проходящем в Ереване форуме Орбели заявление о том, что наблюдательная миссия ЕС в Армении (EUMA) останется в прежнем формате вплоть до подписания мирного договора с Азербайджаном, было воспринято как очередное подтверждение того, что Ереван пока не решается полностью довериться открывающимся возможностям региональной стабильности.

Напомним, что международная гражданская наблюдательная миссия EUMA действует в Армении с февраля 2023 года на основании двухлетнего мандата. Ближе к истечению его срока, в начале 2025 года, мандат европейских наблюдателей был продлен еще на 2 года. Члены миссии осуществляют патрулирование вдоль границы Азербайджана и Армении с армянской стороны с заявленной целью способствовать стабилизации ситуации в приграничных районах, укреплению доверия и безопасности проживающих там людей и т.д.

И вот, по словам Пашиняна, только после ратификации мирного договора можно будет ожидать изменений мандата EUMA, и уже тогда Армения намерена провести практические консультации с европейскими партнерами относительно дальнейшей судьбы этой миссии. Формулировка звучит ровно, аккуратно и, безусловно, дипломатично, однако между строк читается осторожность, пограничная с нерешительностью. Объяснить подобный подход можно привычкой Еревана опираться на внешних игроков, но мирный процесс, продвигаемый Баку, требует другого - зрелой самостоятельности в принятии решений.

Сама по себе гражданская миссия Европейского Союза в Армении была учреждена в момент высокой напряженности, и первоначальные ожидания, возможно, выглядели логичными для тех, кто верил, что внешнее присутствие способно сыграть стабилизирующую роль. Однако реальность изменилась. После восстановления Азербайджаном суверенитета на всей своей территории, восстановления коммуникационных процессов и начала конструктивных контактов между двумя странами стали очевидны первые плоды прямого диалога.

Наблюдатели из Брюсселя не сыграли в этой трансформации роли, сопоставимой с усилиями самих государств региона. Они фиксировали изменения, но не определяли их. А значит, возник закономерный вопрос — насколько оправдано дальнейшее сохранение миссии, если сама ее логика утратила актуальность?

Конечно, в Ереване любят подчеркивать, что задача EUMA — укрепление доверия и обеспечение стабильности.

Однако, когда доверие формируется не извне, а взаимным политическим волеизъявлением двух соседних государств, сама необходимость в подобных посреднических структурах плавно растворяется. История полномасштабного урегулирования конфликта, в отличие от многочисленных попыток времен минского формата и бесконечных «площадок», созданных вдали от региона, демонстрирует очевидную истину: только прямой контакт сторон дает подлинный результат. На деле же миссия стала скорее символом привычки Армении рассматривать международное присутствие как некий страховочный механизм, нежели инструмент реального мира.

Сегодня, когда идет работа над мирным договором, в проекте которого уже закреплен отказ от размещения сил третьих стран на границе, можно было бы ожидать шагов, демонстрирующих стремление к доверительному партнерству. Разумеется, формально Армении придется выполнить это обязательство после подписания соглашения. Но существует важный элемент политической культуры - жесты. И именно сейчас подобный жест мог бы сыграть значимую роль, показав готовность Еревана двигаться навстречу региональной устойчивости не формально, а по сути. Представьте эффект: решение о поэтапном сворачивании миссии до подписания договора не нарушило бы ни одного юридического положения, однако стало бы ярким сигналом о том, что Армения уверена в мире, Армения готова опираться на доверие, а не на контроль внешних наблюдателей.

Скептики могут возразить, что в условиях открывающихся перспектив и хрупкости новых договоренностей не стоит торопиться. Но есть моменты, когда излишняя предосторожность выглядит как наследие старого мышления, мешающего шагнуть в будущее. И если в Ереване хотят закрепить за собой имидж государства, ориентированного на реальную мирную архитектуру в регионе, доказательства должны быть не только в заявлениях, но и в действиях. Тем более что атмосфера вокруг будущего соглашения создает для Армении уникальный исторический шанс - продемонстрировать зрелое понимание реальностей и отказаться от тех механизмов, значение которых определяется скорее политической символикой, чем практической пользой.

Нельзя забывать и о том, что продолжение присутствия европейской миссии невольно закрепляет восприятие региона как зоны, где внешние силы обладают исключительным правом оценки происходящего.

Это противоречит формирующейся логике в регионе, где Азербайджан и Армения уже способны вести переговоры напрямую, без посредников, демонстрируя политическую волю и ответственность.

Вполне возможно, что часть акторов на Западе привыкла рассматривать такие форматы как инструмент политического влияния. Но если Армения действительно стремится к самостоятельной, суверенной внешней политике, то отказ от подобных механизмов только укрепит ее позиции - и внутри страны, и в глазах соседей.

И наконец, самое, пожалуй, важное - доверие. Оно не возникает по приказу и не обеспечивается административным присутствием. Оно строится на последовательности действий, на честности намерений и на понимании того, что будущая безопасность формируется не извне, а в пространстве взаимного уважения.

Азербайджан неоднократно подчеркивал, что стремится к устойчивому миру, не к бумажному соглашению.

И любой шаг, который приближает этот мир, неизбежно получает позитивный отклик. Отказ Армении от EUMA до подписания договора стал бы шагом именно из этой серии, шагом, не требующим громких заявлений, но наполненным глубоким политическим смыслом.

В конечном итоге ситуация сводится к выбору между двумя подходами. Первый предполагает продолжение старой логики, которая подразумевает осторожность, многослойные механизмы контроля, зависимость от внешних наблюдателей. Второй - зрелую дипломатию, способность опираться на собственную ответственность и доверие, понимание, что мир - это не декорация, а результат внутренней готовности отказаться от страховочных конструкций. Южный Кавказ стремится стать регионом, где будущее создается на основе здравого политического расчета и прямого взаимодействия. И именно сейчас Армения может показать, что она готова быть частью этой новой эпохи не только на словах, но и на деле.