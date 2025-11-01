Сахиба Гафарова находится в Египте с рабочим визитом

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 1-го ноября прибыла в Арабскую Республику Египет с рабочим визитом.

Как передает 1news.az со ссылкой на Отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в международном аэропорту Каира спикера Милли Меджлиса встречали посол Министерства Иностранных Дел Арабской Исламской Республики Валид Шамс, посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов и другие официальные лица.

В рамках визита Сахиба Гафарова примет участие в открытии Большого Египетского Музея.