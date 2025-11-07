Делегация ВМС Азербайджана побывала в Пакистане - ФОТО

Делегация Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана во главе с первым заместителем командующего — начальником штаба ВМС капитаном 1-го ранга Теймуром Муршудовым побывала в пакистанском городе Карачи для участия в Международной морской выставке и конференции «PIMEC – 2025».

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, в рамках визита состоялся ряд встреч с руководством Военно-морских сил Пакистана, на которых был проведён обстоятельный обмен мнениями по вопросам сотрудничества между ВМС двух стран.

В ходе международного мероприятия азербайджанская делегация приняла участие в различных конференциях, посвящённых вопросам зелёной энергетики, морской безопасности, охраны окружающей среды, морской экономики, морской торговли и перевозок, а также морского туризма.

Отметим, что цель мероприятия состояла в представлении лидерам и инвесторам мировой морской индустрии возможностей Пакистана в сфере морской торговли, обороны и технологий.