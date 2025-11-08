В Баку проходит военный парад, посвященный Дню Победы – ПРЯМОЙ ЭФИР - ОБНОВЛЕНО
В Баку проходит военный парад, посвященный 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.
Прозвучали гимны Азербайджана, Турции и Пакистана.
Память Общенационального Лидера Гейдара Алиева и героических шехидов была почтена минутой молчания.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Ильхаму Алиеву.
Глава государства выступает с речью на параде.
13:09
В Баку начался военный парад, посвященный 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.
Как передает 1news.az, за парадом наблюдают Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, а также другие официальные лица и гости.