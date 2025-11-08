Президент: Участие пакистанских военнослужащих в параде – проявление единства народов, армий Азербайджана, Турции, Пакистана

Государство и народ Пакистана проявили поддержку и солидарность с Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

«Сегодня впервые пакистанские военнослужащие участвуют вместе с нами на площади Азадлыг. Это проявление единства народов и армий трех стран – Азербайджана, Турции, Пакистана», - подчеркнул глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ