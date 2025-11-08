Эрдоган: Победа Азербайджана – это праздник всего Тюркского мира

Победа Азербайджана в Отечественной войне – это праздник всего Тюркского мира.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Баку на Параде в честь 5-й годовщины Победы в Отечественной войне.

«Сегодня, видя, как наши солдаты стоял плечом к плечу, мы еще раз понимаем всю глубину значения лозунга «Один народ – два государства». Сегодня мы гордимся, видя, как на освобожденных землях Азербайджана гордо развеваются наши флаги», - сказал он.

Президент Турции подчеркнул, что союзничество и особое сотрудничество Баку и Анкары во всех сферах являются важной основой регионального мира, доверия и стабильности.

«Сегодня мы надеемся на прочный мир и стабильность в регионе, и приветствуем усилия в этом направлении», - отметил турецкий лидер.