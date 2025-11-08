 Мухаммад Шахбаз Шариф: Победа Азербайджана в Карабахе стала источником надежды для всех народов, борющихся за суверенитет и самоопределение | 1news.az | Новости
Политика

Мухаммад Шахбаз Шариф: Победа Азербайджана в Карабахе стала источником надежды для всех народов, борющихся за суверенитет и самоопределение

First News Media14:51 - Сегодня
На протяжении всей борьбы братского Азербайджана за свободу своих земель Пакистан стоял рядом с ним как скала, и впредь будет так.

Об этом сказал Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Победа Азербайджана в Карабахе стала великим торжеством справедливости, источником надежды для всех народов, борющихся за суверенитет и самоопределение, отметил Премьер-министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ

