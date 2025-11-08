В Баку проходит военный парад, посвященный Дню Победы – ПРЯМОЙ ЭФИР – ОБНОВЛЕНО

В Баку проходит военный парад, посвященный 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.

C речью на параде выступили президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф.

В настоящее время проходит шествие военнослужащих.

13.35

Прозвучали гимны Азербайджана, Турции и Пакистана.

Память Общенационального Лидера Гейдара Алиева и героических шехидов была почтена минутой молчания.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Ильхаму Алиеву.

Глава государства выступает с речью на параде.

13:09

Как передает 1news.az, за парадом наблюдают Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, а также другие официальные лица и гости.