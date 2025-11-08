Айдын Керимов: В Шуше ведутся интенсивные строительные работы

В следующем году в Шуше продолжатся строительно-восстановительные работы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил журналистам специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов.

Он отметил, что в настоящее время в городе ведутся интенсивные строительные работы, начато строительство двух жилых комплексов. В ближайшие месяцы начнется строительство третьего жилого комплекса.

«В конце следующего года – начале 2027 года мы поэтапно передадим здания жителям Шуши. Начнется новый этап возвращения бывших вынужденных переселенцев. В ближайшие месяцы завершится реставрация дома-музея Садыгджана. На шести исторических памятниках будут реализованы и завершены работы по консервации. Кроме того, ожидается завершение еще несколько проектов. В настоящее время ведутся отделочные работы внутри зданий, строящихся на Карабахской улице в центре города. Это позволит улучшить гостиничный сервис в городе», – отметил А.Керимов.