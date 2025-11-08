Президент Турции: Уверен, что граждане стран-членов ОТГ разделяют радость Азербайджана

Уверен, что граждане стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) разделяют радость Азербайджана.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед участниками военного парада, приуроченного к пятой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

«Каждый шаг Вооруженных сил Азербайджана на землях Карабаха, каждая капля крови, пролитой во имя свободы, стали шагами на пути к защите достоинства и золотыми буквами вписаны в историю тюркского мира. Надеюсь, что Азербайджан и тюркский мир в целом ожидает множество новых побед», - сказал турецкий лидер, почтив память шехидов Отечественной войны и поблагодарив гази.

Источник: АЗЕРТАДЖ