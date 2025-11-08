Шахбаз Шариф: Видеть наши победоносные армии вместе - очень символично

Сегодня мы вместе торжественно отмечаем этот большой праздник, и это вызывает большую гордость.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, выступая в Баку на Параде в честь 5-й годовщины Победы в Отечественной войне.

"Пакистан был рядом с Азербайджаном во время Отечественной войны, и так будет и впредь", - подчеркнул он.

«Видеть наши победоносные армии вместе – очень символично. То, что военнослужащие Пакистана, Азербайджана и Турции стоят сегодня рядом, плечом к плечу, наполняет наши сердца огромной гордостью и демонстрирует, что наши сердца бьются в унисон», - сказал он.