Хикмет Гаджиев: Победоносная Азербайджанская армия - гарант мира в регионе
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией с военного Парада, посвященного 5-й годовщине Победы в Отечественной войне, передает 1news.az.
«Народ – Победитель в Отечественной войне!
Победоносные Вооруженные силы Азербайджана являются гарантом мира, стабильности и безопасности в регионе.
Одержав победу на войне, Азербайджан побеждает и в мирное время», - подчеркивается в публикации Хикмета Гаджиева.
The Nation Victorious in the Patriotic War!
The victorious Azerbaijani Armed Forces are the guarantor of peace, stability, and security in the region.
Having won the war, Azerbaijan now wins in peace as well. pic.twitter.com/Bha83Q4gcr — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 8, 2025