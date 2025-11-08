В Баку проходит военный парад, посвященный Дню Победы – ПРЯМОЙ ЭФИР – ОБНОВЛЕНО
На площади Азадлыг в Баку проходит Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в параде принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и Пакистана.
Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и героических шехидов.
Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.
Глава государства выступил на параде.
Затем выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Далее выступил Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.
После выступлений лидеров государств начался военный парад.
Военным парадом командует первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, кавалер орденов «Зафар» и «Карабах» генерал-полковник Керим Велиев.
Личный состав наших Вооруженных сил двинулся к трибуне под государственным флагом Азербайджанской Республики. Вслед за государственным флагом на площадь Азадлыг были вынесены боевые знамена Азербайджанской армии и подразделений, особо отличившихся в боевых операциях.
14:25
В Баку проходит военный парад, посвященный 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.
C речью на параде выступили президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф.
В настоящее время проходит шествие военнослужащих.
13.35
В Баку проходит военный парад, посвященный 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.
Прозвучали гимны Азербайджана, Турции и Пакистана.
Память Общенационального Лидера Гейдара Алиева и героических шехидов была почтена минутой молчания.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Ильхаму Алиеву.
Глава государства выступает с речью на параде.
13:09
В Баку начался военный парад, посвященный 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.
Как передает 1news.az, за парадом наблюдают Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, а также другие официальные лица и гости.