Президент Азербайджана: Патриотизм, моральные качества – один из главных факторов нашей славной Победы

Мы воспитали молодое поколение в духе патриотизма, в духе любви к Родине. Наша молодежь освободила наши исторические земли от оккупантов, наступая под пулями в течение 44 дней.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

«Патриотизм, моральные качества – один из главных факторов нашей славной Победы», – добавил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ