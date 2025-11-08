Президент Азербайджана: Патриотизм, моральные качества – один из главных факторов нашей славной Победы
Мы воспитали молодое поколение в духе патриотизма, в духе любви к Родине. Наша молодежь освободила наши исторические земли от оккупантов, наступая под пулями в течение 44 дней.
Об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
«Патриотизм, моральные качества – один из главных факторов нашей славной Победы», – добавил глава государства.
Источник: АЗЕРТАДЖ
