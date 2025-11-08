«Важный шаг к прочному миру»: Администрация Эрдогана опубликовала кадры с Парада в Баку
Администрация Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовала кадры с военного парада в Баку, приуроченного к 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.
В публикации приводится цитата с выступления турецкого лидера: «Мы рассматриваем Победу в Карабахе как важный шаг на пути к прочному миру на Кавказе».
Публикация размещена на официальной странице Администрации Президента Турции в соцсети X.
“We see the Karabakh victory as a milestone on the path to lasting peace in the Caucasus” https://t.co/xfZhujutZp pic.twitter.com/YQ9SRr9KAG — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) November 8, 2025
