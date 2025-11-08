Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией

В результате оккупантской политики, проводимой Арменией против Азербайджана в начале 1990-х годов, около 20 процентов наших земель были оккупированы. Один миллион граждан Азербайджана стали беженцами.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Напомнив о совершенных против нашего народа военных преступлениях, Ходжалинском геноциде, политике этнической чистки, глава государства подчеркнул: «Это не сломило нашу волю. Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией».

Источник: АЗЕРТАДЖ