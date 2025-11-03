 МИД Азербайджана приветствует решение ЮНЕСКО объявить 15 декабря «Днем семьи тюркских языков» | 1news.az | Новости
Политика

МИД Азербайджана приветствует решение ЮНЕСКО объявить 15 декабря «Днем семьи тюркских языков»

First News Media20:40 - Сегодня
Министерство иностранных дел Азербайджана поприветствовало решение ЮНЕСКО объявить 15 декабря «Днём семьи тюркских языков».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице министерства в сети X.

«Согласно историческому решению, принятому на 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в Самарканде (Узбекистан), 15 декабря объявлено “Днём семьи тюркских языков”. Эта дата приурочена к годовщине расшифровки Орхон-Енисейских памятников — древнейших письменных источников, отражающих общие корни и общее историческое наследие всех тюркских языков.

Азербайджан приветствует это важное решение как значительный шаг в направлении чествования нашего богатого языкового наследия, продвижения глобального культурного разнообразия и дальнейшего укрепления связей внутри тюркского мира», — говорится в сообщении.

