 Президент: Сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Президент: Сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны

First News Media14:02 - Сегодня
Президент: Сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны

Мы обрели экономическую независимость, и сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны. Это придавало нам большую политическую силу.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

«Мы были страной, проводящей независимую политику, и эти факторы, наряду с другими, приближали нас к славной Победе», - добавил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
235

Актуально

Политика

В Баку завершился военный парад, посвященный Дню Победы – ФОТО- ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

Политика

Эрдоган прочитал стихотворение Мамеда Араза на военном параде в Баку - ВИДЕО

Политика

Президент Турции: Президент Ильхам Алиев – архитектор великой Победы ...

Политика

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются

Политика

Хакан Фидан: Сегодня мы вновь чувствуем силу азербайджано-турецкого братства

«Важный шаг к прочному миру»: Администрация Эрдогана опубликовала кадры с Парада в Баку

В Баку завершился военный парад, посвященный Дню Победы – ФОТО- ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Пакистана: Невероятные темпы восстановления освобожденных территорий абсолютно феноменальны

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Стало известно время Парада, посвященного 5-й годовщине Победы в Отечественной войне

Глава МИД Эстонии отметил важную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

В Баку проходит военный парад, посвященный Дню Победы – ПРЯМОЙ ЭФИР

МИД Азербайджана приветствует решение ЮНЕСКО объявить 15 декабря «Днем семьи тюркских языков»

Последние новости

Хакан Фидан: Сегодня мы вновь чувствуем силу азербайджано-турецкого братства

Сегодня, 16:00

«Важный шаг к прочному миру»: Администрация Эрдогана опубликовала кадры с Парада в Баку

Сегодня, 15:40

В Баку завершился военный парад, посвященный Дню Победы – ФОТО- ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

Премьер-министр Пакистана: Невероятные темпы восстановления освобожденных территорий абсолютно феноменальны

Сегодня, 14:59

Эрдоган прочитал стихотворение Мамеда Араза на военном параде в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:54

В Баку проходит военный парад, посвященный Дню Победы – ПРЯМОЙ ЭФИР – ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:54

Мухаммад Шахбаз Шариф: Победа Азербайджана в Карабахе стала источником надежды для всех народов, борющихся за суверенитет и самоопределение

Сегодня, 14:51

На военном параде в Баку впервые прошла парадная колонна войск беспилотных систем - ВИДЕО

Сегодня, 14:46

Хикмет Гаджиев: Победоносная Азербайджанская армия - гарант мира в регионе

Сегодня, 14:43

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Победа во Второй Карабахской войне открыла новую страницу в истории региона

Сегодня, 14:36

Президент Турции: Уверен, что граждане стран-членов ОТГ разделяют радость Азербайджана

Сегодня, 14:31

Премьер-министр Пакистана: Сегодня я вижу сильный азербайджанский народ, отмечающий это грандиозное событие с огромным патриотизмом и любовью

Сегодня, 14:27

В Баку проходит военный парад, посвященный Дню Победы – ПРЯМОЙ ЭФИР – ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:25

В Каспийском море произошло землетрясение

Сегодня, 14:25

Президент Турции: Президент Ильхам Алиев – архитектор великой Победы Азербайджана

Сегодня, 14:22

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются

Сегодня, 14:19

Президент: Успешно реализуя энергетические и транспортные проекты, мы стали незаменимой страной для обширной географии

Сегодня, 14:14

Президент Азербайджана: Патриотизм, моральные качества – один из главных факторов нашей славной Победы

Сегодня, 14:12

Шахбаз Шариф: Видеть наши победоносные армии вместе - очень символично

Сегодня, 14:08

Айдын Керимов: В Шуше ведутся интенсивные строительные работы

Сегодня, 14:03
Все новости
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями
1news TV

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, навсегда вошла в историю Азербайджана как одна из ее07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10