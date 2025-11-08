Президент: Сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны

Мы обрели экономическую независимость, и сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны. Это придавало нам большую политическую силу.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

«Мы были страной, проводящей независимую политику, и эти факторы, наряду с другими, приближали нас к славной Победе», - добавил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ