Эрдоган примет участие в праздновании Дня Победы в Баку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Азербайджан для участия в церемонии, которая состоится в Баку 8 ноября, в День Победы.
Об этом сообщил директор по коммуникациям президента Бурханеттин Дуран на странице в соцсети Х.
"Наш уважаемый Президент, господин Реджеп Тайип Эрдоган, посетит Азербайджан, чтобы принять участие в церемонии, проводимой в Баку по случаю Дня Победы 8 ноября. В ходе визита Президента предполагается проведение встреч с Президентом Азербайджана, господином Ильхамом Алиевым, и Премьер-министром Пакистана, господином Шахбазом Шарифом, для обсуждения двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - написал он.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü’de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan’ı ziyaret edeceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan… — Burhanettin Duran (@burhanduran) November 7, 2025