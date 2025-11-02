Герцогиня Меган Маркл с крыльями бабочки выпрашивала конфеты с принцем Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в костюме бабочки выпрашивала конфеты с принцем Гарри и детьми в Санта-Барбаре.

Папарацци подловили Меган Маркл и принца Гарри, когда они вместе с сыном Арчи и дочерью Лилибет отправились собирать конфеты у соседей по случаю Хэллоуина. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Герцогиня Сассекская надела черную футболку, брюки, разноцветные крылья бабочки и солнцезащитные очки. Принц Гарри отказался от костюма, выбрав поло, синие джинсы, коричневые туфли, очки и кепку. По информации журналистов, 6-летний принц Арчи был одет в костюм муравья, а его 4-летняя сестра — в образ светлячка.

Источник: "Рамблер"