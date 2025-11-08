 В Ханкенди были организованы концерт и салют в честь Дня Победы - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Ханкенди были организованы концерт и салют в честь Дня Победы - ФОТО

First News Media20:45 - Сегодня
В Ханкенди были организованы концерт и салют в честь Дня Победы - ФОТО

8 ноября в Ханкенди состоялась концертная программа и праздничный салют, посвященные пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Как передает 1news.az, мероприятия прошли при организации специального представительства президента Азербайджана в Ханкенди, в Агдеринском и Ходжалинском районах.

На праздничном концерте были исполнены патриотические песни и художественные композиции.

Звучавшая во время мероприятия музыка и великолепный фейерверк, украсивший небо Ханкенди, создали незабываемые моменты.

Поделиться:
563

Актуально

Мнение

Армия, изменившая регион и ставшая гарантией мира: что показал военный Парад в ...

Xроника

В Баку состоялся Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в ...

Политика

Президент Турции: Президент Ильхам Алиев – архитектор великой Победы ...

Политика

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются

Общество

В Баку проходит торжественный праздничный концерт по случаю 8 Ноября – Дня Победы

Состоялось 5-е заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре

В Ханкенди были организованы концерт и салют в честь Дня Победы - ФОТО

В Шуше состоялся грандиозный концерт

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Оплата банковскими картами станет доступна на всех станциях метро

Опубликованы кадры тяжелой аварии в Гейгеле, в результате которой погибли два человека - ВИДЕО

Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в мероприятии, посвященном 5-летию Победы в Отечественной войне - ФОТО

Дедушка убитой мужем Гюльтекин: Она была замужем всего два месяца, он выпустил в спящую пять патронов - ВИДЕО

Последние новости

Азербайджанский флаг вывешен на гигантском флагштоке в Нью-Йорке

Сегодня, 22:28

День Победы Азербайджана отметили в Тегеране

Сегодня, 22:19

В Баку проходит торжественный праздничный концерт по случаю 8 Ноября – Дня Победы

Сегодня, 21:52

Состоялось 5-е заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре

Сегодня, 21:47

Азербайджанский спортсмен взял золото на VI Играх исламской солидарности

Сегодня, 21:40

За военным парадом в Баку наблюдали высокопоставленные военные чиновники ряда стран

Сегодня, 21:37

Армия, изменившая регион и ставшая гарантией мира: что показал военный Парад в Баку

Сегодня, 21:28

Арабские страны выступают против восстановления сектора Газа на условиях США

Сегодня, 21:17

Азербайджанская дзюдоистка завоевала серебряную медаль на Исламиаде

Сегодня, 21:02

В Ханкенди были организованы концерт и салют в честь Дня Победы - ФОТО

Сегодня, 20:45

Чемпионат мира: азербайджанский стрелок установила новый мировой рекорд

Сегодня, 20:28

На военном параде в Баку также прошла колонна подразделения специального назначения Qartal СГБ

Сегодня, 20:15

Трамп подверг критике систему медстрахования в США

Сегодня, 20:00

ISNA: первый российский грузовой поезд прибыл в сухой порт Ирана

Сегодня, 19:46

В Шуше состоялся грандиозный концерт

Сегодня, 19:35

Президент Казахстана направил поздравление Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы

Сегодня, 19:28

В Азербайджанской Армии торжественно отмечена пятая годовщина со Дня Победы

Сегодня, 19:17

Бакметрополитен продлил работу на час в День Победы

Сегодня, 19:14

Завершился визит Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан

Сегодня, 19:07

Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

Сегодня, 18:56
Все новости
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями
1news TV

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, навсегда вошла в историю Азербайджана как одна из ее07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10