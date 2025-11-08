В Ханкенди были организованы концерт и салют в честь Дня Победы - ФОТО
8 ноября в Ханкенди состоялась концертная программа и праздничный салют, посвященные пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
Как передает 1news.az, мероприятия прошли при организации специального представительства президента Азербайджана в Ханкенди, в Агдеринском и Ходжалинском районах.
На праздничном концерте были исполнены патриотические песни и художественные композиции.
Звучавшая во время мероприятия музыка и великолепный фейерверк, украсивший небо Ханкенди, создали незабываемые моменты.
