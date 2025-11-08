Азербайджанская дзюдоистка завоевала серебряную медаль на Исламиаде

Азербайджанская дзюдоистка Кенюль Алиева вышла в финал VI Игр исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде.

Выступавшая в весовой категории до 48 кг спортсменка в решающем поединке встретилась с Тугче Бедер. Проиграв сопернице иппоном, наша дзюдоистка завоевала серебряную медаль.

Сегодня также за золотую медаль будет бороться Хидаят Гейдаров (73 кг), а Айдан Велиева (52 кг), Фидан Ализаде (57 кг) и Руслан Пашаев (66 кг) сразятся за бронзовые награды.

Отметим, что Азербайджан на VI Играх исламской солидарности представляют 179 спортсменов в 20 видах спорта. За медали в 23 дисциплинах состязаются спортсмены 57 стран.

Церемония закрытия Игр состоится 21 ноября.

