День Победы Азербайджана отметили в Тегеране

По случаю Дня Победы в Тегеране состоялось официальное мероприятие.

В церемонии приняли участие политические и военные деятели, а также послы различных стран.

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде открыл мероприятие, поприветствовал гостей и поздравил народ с Днём Победы.

В своём выступлении он рассказал о ходе 44-дневной Отечественной войны и исторической победе Азербайджана, особо отметив самоотверженность павших героев.

Дипломат подчеркнул, что восстановление 132-километрового участка государственной границы, находившегося под оккупацией почти 30 лет, имеет особое значение для отношений между Азербайджаном и Ираном.

Он также отметил, что создание нового транспортного сообщения между Восточным Зангезуром и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана, а также соглашения о строительстве моста Агбенд–Кяляки являются ярким свидетельством приверженности Азербайджана развитию сотрудничества с Исламской Республикой Иран.

Источник: АПА