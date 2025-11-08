Армия, изменившая регион и ставшая гарантией мира: что показал военный Парад в Баку

Историческая Победа Азербайджана в Отечественной войне как прямое воплощение решительной политической воли государства и его лидера, а также мощи наших Вооруженных сил, входящих в число сильнейших армий мира, сформировала новую стратегическую реальность в регионе.

Эта Победа была закономерным результатом выверенной государственной стратегии системной модернизации Армии, в рамках которой подготовка высокопрофессионального личного состава, внедрение новейшего вооружения и технологий, а также формирование собственного военно-промышленного комплекса шли как единый непрерывный процесс, обеспечивая ей современный уровень боеготовности и оперативной мобильности.

В результате Азербайджанская армия превратилась в современный и мобильный военный организм. Наглядным подтверждением этого стал Военный парад, посвященный 5-й годовщине Победы в Отечественной войне, прошедший 8 ноября на площади Azadlıq в Баку.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на Параде, назвал важнейшие факторы Победы: «Мы накапливали силы и с каждым месяцем, с каждым годом становились сильнее. Мы смогли возвысить свой голос на международной арене. Во всех международных организациях позиция нашей страны, связанная с этим конфликтом, имела преимущество. Многие решения и резолюции составили правовую и политическую основу нашей Победы. Мы построили мощную экономику. Если бы мы этого не сделали, то наши финансовые возможности были бы очень ограниченными. Мы обрели экономическую независимость, и сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны. Это придавало нам большую политическую силу. Мы были страной, проводящей независимую политику. Эти факторы, наряду с другими, приближали нас к славной Победе».

«В Азербайджане полностью установилась общественно-политическая стабильность. Гражданская солидарность, гражданское единство, единство народа и власти являются одними из главных факторов. Мы воспитали молодое поколение в духе патриотизма, в духе любви к Родине. Наша молодежь освободила наши исторические земли от оккупантов, наступая под пулями в течение 44 дней. Патриотизм, моральные качества – один из главных факторов нашей славной Победы», - заявил глава государства.

«Таким образом, мы сами восстановили свою территориальную целостность, историческую справедливость, международное право и национальное достоинство», - подчеркнул глава государства.

Сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, реализуется Программа «Великое возвращение», на освобожденных землях уже живут, работают и учатся свыше 60 тысяч человек, отметил он: «Мы – хозяева этих земель – вернулись в Карабах, Восточный Зангезур, и отныне будем жить на этих землях вечно. Азербайджанский флаг будет вечно развеваться на этих землях».

Парад в Баку продемонстрировал, что Азербайджан располагает многоуровневой, технологически оснащенной и оперативно гибкой военной силой, способной действовать в самых сложных условиях - на суше, в воздухе и на море.

Эта демонстрация стала отражением реальной структуры боеспособности, в которой профессиональная подготовка наряду с современным вооружением и высокоточными системами образуют единый, устойчивый военный потенциал.

Парад ясно показал, что Азербайджанская армия сегодня – это не только оплот независимости государства, но и один из центральных элементов мира, стабильности, безопасности во всем регионе.





Военная техника, продемонстрированная на Параде в Баку, наглядно отражает многоуровневый, современный и интегрированный боевой потенциал Азербайджанской армии. На Параде был представлен широкий спектр образцов - от бронеавтомобилей до дальнобойных ракетных комплексов, от систем противовоздушной обороны до высокоточных беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских систем. Такое разнообразие позволяет армии эффективно выполнять как оборонительные, так и оперативно-тактические наступательные задачи.

1news.az со ссылкой АЗЕРТАДЖ представляет обзор систем вооружения, военной техники и авиационных средств, продемонстрированных на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Специальная оперативная автомобильная техника и бронетранспортеры

На параде были представлены бронированные оперативно-управляющие и маневренные автомобили SandCat-Stomer, оснащенные 12,7-мм пулеметами, противотанковыми управляемыми ракетами SPIKE-ER (I-AR) и 120-мм минометами SPEAR.

Это говорит о том, что Азербайджанская армия придает большое значение оперативности и мобильности в операциях. Новые образцы, принятые на вооружение и произведенные Национальной оборонной промышленностью, — специализированные транспортные средства VAŞAQ для специальных операций, бронеавтомобили медицинской эвакуации COBRA-II, служебные патрульные автомобили Land Rover-110, противотанковый управляемый ракетный комплекс, установленный на базе SKIF — COBRA, БТР 82A, БМП, танки «T-72M1» и «T-90S» свидетельствуют о боеспособности и стратегическом превосходстве Азербайджанской армии.

Системы ПВО

На параде были продемонстрированы средства ПВО, состоящие на вооружении Азербайджанской армии. Были представлены ЗРК «С-125 TM», «Бук-MБ» и «Бук-MБ2K», ЗРК «İLDIRIM-8», дальнобойный зенитно-ракетный комплекс «С-300» — «Фаворит», зенитно-ракетный комплекс «Tор-2M», а также новый продукт отечественной оборонной промышленности — многофункциональный мобильный боевой комплекс против воздушных целей «VIKING». Демонстрировались модернизированная самоходная зенитная установка «Шилка» и недавно принятый на вооружение дальнобойный зенитно-ракетный комплекс «HQ-9» (EYC KÜ-9). Все это отражает многоуровневую, надежную и устойчивую к боевым условиям систему ПВО Азербайджана.

БПЛА и беспилотные системы

На военном параде на площади Азадлыг были представлены БПЛА, находящиеся на вооружении Азербайджанской армии, в том числе ударный БПЛА Orbiter-1KM, разведывательные Orbiter-2, Orbiter-3 и Orbiter-4, тактический разведывательный БПЛА Aerostar, вооруженный разведывательный БПЛА Bayraktar-TB2, недавно принятые на вооружение свободно летающие боеприпасы Hero-120 (HIRO) и Sky Striker (Strayker), тактический-разведывательный БПЛА Orbiter-5, ударный БПЛА Harop, тактический разведывательный БПЛА Hermes-450, а также недавно принятый на вооружение надводный камикадзе-аппарат KAYRA.

Эти системы открывают перед армией новые тактические возможности при ведении разведывательных маневров, операций на море и на суше. Бронированные автомобили типа Marauder и Matador с противоминной защитой символизируют технологическое превосходство армии.

Ракетно-артиллерийские комплексы

Продемонстрированная на параде ракетно-артиллерийская техника говорит о техническом оснащении Азербайджанской армии. Самоходная минометная установка «Вена», самоходная 122-мм артиллерийская установка «Гвоздика», самоходная 152-мм артиллерийская установка «Акация», самоходная 152-мм артиллерийская установка «Мста-С», самоходная 203-мм артиллерийская установка «Пион», реактивная система залпового огня «Солнцепёк» (220 мм), противотанковая самоходная ракетная система «Хризантема-С», самоходная 152-мм артиллерийская система «Дана», недавно принятые на вооружение 155-мм самоходные артиллерийские системы NORA и DITA, реактивная система залпового огня 122 мм RM-70/85, недавно принятая на вооружение реактивная система ACCULAR на шасси PULS — управляемая РСЗО 122-мм калибра, реактивная система залпового огня 160 мм «Град», пусковая система SkyStriker BLOK-4, тактический ракетный комплекс Qasırğa — TRLG-230A, тактический ракетный комплекс TRG-300 , крупнокалиберная РСЗО 300-мм «Смерч», тактический ракетный комплекс 306-мм EKSTRA, оперативно-тактический ракетный комплекс 301 мм «Полонез», недавно принятый на вооружение оперативно-тактический ракетный комплекс калибра 370 мм Predator Hawk (HOUK), недавно принятый в арсенал Азербайджанской армии комплекс крылатых ракет ICEBREAKER, а также оперативно-тактический ракетный комплекс 624 мм LORA — мощь Вооруженных сил Азербайджана.

Военно-морские силы, береговая охрана и авиация

Зрелищное авиационное шоу с участием азербайджанских и турецких пилотов подарило присутствующим на параде особые впечатления. Боевые транспортные вертолеты «Ми-17» пронесли государственные флаги Азербайджана, Турции и Пакистана, а один из вертолетов «Ми-17» продемонстрировал портрет общенационального лидера Гейдара Алиева.

На параде были представлены боевые транспортные вертолеты «Ми-17», оснащенные дальнобойными ракетами класса «воздух–земля», учебно-тренировочные самолеты МFI-17 и L-39, военно-транспортный самолет «Ил-76», недавно принятые на вооружение транспортные самолеты C-27J, многоцелевые истребители JF-17 (CI EF), недавно поступившие на вооружение, а также многоцелевые истребители F-16 Военно-воздушных сил Турции и модернизированные штурмовики Су-25 «Лачин». Штурмовики «Су-25» окрасили небо в цвета государственного флага Азербайджана.

На параде были также продемонстрированы боевые корабли и катера Каспийского моря, что символизирует непоколебимую мощь Азербайджана в обеспечении суверенитета и стратегического контроля в региональных водах.

Отметим, что в военном параде принимали участие 5000 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, 240 военнослужащих Вооруженных Сил Турецкой Республики и 120 военнослужащих Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан. Кроме того, в параде были задействованы 50 авиационных средств Азербайджана, 5 авиационных средств Турции, 39 единиц специальной автомобильной техники и вооружений, 53 средства противовоздушной обороны, 63 ракетно-артиллерийские системы и 12 кораблей.

Как видно, военная техника, представленная на Параде, наглядно демонстрирует многослойный характер оборонной сферы страны. В ее основе лежит комплексный подход: бронетехника, артиллерия, ракетные комплексы, системы ПВО и беспилотники не существуют изолированно, а формируют взаимосвязанную систему.

Таким образом, Парад в Баку не только продемонстрировал высокий профессионализм личного состава и современное вооружение Азербайджанской армии, но и стал наглядным символом ее мощи и боеготовности, показывая стратегическую взаимосвязанность всех компонентов оборонной системы и превращающую Вооруженные силы в эффективный, технологичный и мобильный организм, способный обеспечивать прочный мир, стабильность и безопасность в масштабе всего региона.