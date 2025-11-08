Арабские страны выступают против восстановления сектора Газа на условиях США
Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Арабские страны выступают против поддерживаемого США предложения о восстановлении «Нового сектора Газа» на контролируемой Израилем половине анклава, поскольку они опасаются, что это может привести к долгосрочному разделу палестинской территории», — говорится в публикации.
До этого сообщалось, что ХАМАС не стало гарантировать разоружение, которое предполагает план президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта в Газе.
Источник: Газета.ру
