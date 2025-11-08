Арабские страны выступают против восстановления сектора Газа на условиях США

Арабские страны против восстановления сектора Газа на условиях США.

Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Арабские страны выступают против поддерживаемого США предложения о восстановлении «Нового сектора Газа» на контролируемой Израилем половине анклава, поскольку они опасаются, что это может привести к долгосрочному разделу палестинской территории», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что ХАМАС не стало гарантировать разоружение, которое предполагает план президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта в Газе.

Источник: Газета.ру