Арабские страны выступают против восстановления сектора Газа на условиях США

First News Media21:17 - Сегодня
Арабские страны против восстановления сектора Газа на условиях США.

Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Арабские страны выступают против поддерживаемого США предложения о восстановлении «Нового сектора Газа» на контролируемой Израилем половине анклава, поскольку они опасаются, что это может привести к долгосрочному разделу палестинской территории», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что ХАМАС не стало гарантировать разоружение, которое предполагает план президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта в Газе.

Источник: Газета.ру

