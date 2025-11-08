В Баку проходит торжественный праздничный концерт по случаю 8 Ноября – Дня Победы

По случаю 8 Ноября – Дня Победы в Баку, в Приморском национальном парке, проходит торжественный праздничный концерт с участием известных мастеров искусства Азербайджана – певцов и танцевальных коллективов.

Мероприятие реализуется при совместной организации Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры Азербайджанской Республики и Исполнительной власти города Баку.

Пятая годовщина блестящей Победы доблестной Азербайджанской армии над врагом в 44-дневной Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева отмечается с большим торжеством и радостью по всей стране.

На территории проведения праздничного мероприятия, на центральных улицах и проспектах, а также в парках отдыха в столице царит особая праздничная атмосфера по случаю 5-й годовщины славной Победы, достигнутой в Отечественной войне, вывешены плакаты, посвященные Победе. С балконов зданий развеваются азербайджанские флаги.

Источник: АЗЕРТАДЖ