7 ноября в Стамбуле состоялось 5-е заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре.

Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Отмечалось, что Азербайджан на заседании представлял заместитель министра культуры Фарид Джафаров.

На встрече обсуждались вопросы углубления культурных связей между двумя братскими странами, определения новых направлений сотрудничества и реализации совместных проектов.

Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в области культурного наследия, кинематографии, театра, музейного и библиотечного дела, креативных индустрий, музыкального образования и совершенствования нормативно-правовой базы.

Было отмечено, что культурные связи между Азербайджаном и Турцией основаны на общих исторических и духовных ценностях и служат укреплению братских отношений между нашими народами.

В заключение заседания был подписан протокол 5-го заседания Совместной комиссии.

Источник: АЗЕРТАДЖ