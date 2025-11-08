 За военным парадом в Баку наблюдали высокопоставленные военные чиновники ряда стран | 1news.az | Новости
За военным парадом в Баку наблюдали высокопоставленные военные чиновники ряда стран

First News Media21:37 - Сегодня
За военным парадом в Баку наблюдали высокопоставленные военные чиновники ряда стран

На военном параде по случаю 5-ой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне на площади Азадлыг в Баку наряду с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом присутствовали также руководители вооруженных сил ряда стран.

За шествием военных наблюдали делегация во главе с заместителем премьер-министра Словакии, министром обороны Робертом Калиняком, начальник Генерального штаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович, министр обороны Казахстана Даурен Косанов, а также заместитель министра обороны Саудовской Аравии, министр обороны Кыргызстана, а также заместитель министра обороны Узбекистана.

Источник: Report

