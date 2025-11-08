На военном параде в Баку прошла колонна Нацгвардии Службы госохраны

На военном параде в честь 5-й годовщины Победы в Отечественной войне торжественным маршем прошла колонна личного состава Национальной гвардии Службы государственной охраны Азербайджана.

Парадный расчет возглавил награжденный медалью "За военные заслуги" полковник-лейтенант Эльдар Гулиев.

Напомним, что 8 ноября на площади Азадлыг в Баку состоялся военный парад, приуроченный к 5-й годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Источник: Report