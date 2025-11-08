Министерство национальной обороны Турции опубликовало поздравление в связи с Днем Победы

Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы - 8 Ноября.

В опубликованном на странице министерства в социальной сети X поздравлении отмечено:

"От всей души поздравляем наших азербайджанских братьев, одержавших 5 лет назад великую победу в Карабахе, с Днем Победы - 8 Ноября. Турция и Азербайджан продолжат быть едиными и равными по принципу "Одна нация, два государства!", - отмечается в публикации.

В другой публикации министерства отмечается, что турецкие коммандос с гордостью будут приветствовать азербайджанских братьев на улицах Баку.

"Боевые самолеты наших Военно-воздушных сил отразят мощь Полумесяца и Звезды в небе над Баку, демонстрируя всему миру наше вечное братство", - подчеркивается в публикации.

Источник: Report