Министерство национальной обороны Турции опубликовало поздравление в связи с Днем Победы
Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы - 8 Ноября.
В опубликованном на странице министерства в социальной сети X поздравлении отмечено:
"От всей души поздравляем наших азербайджанских братьев, одержавших 5 лет назад великую победу в Карабахе, с Днем Победы - 8 Ноября. Турция и Азербайджан продолжат быть едиными и равными по принципу "Одна нация, два государства!", - отмечается в публикации.
В другой публикации министерства отмечается, что турецкие коммандос с гордостью будут приветствовать азербайджанских братьев на улицах Баку.
"Боевые самолеты наших Военно-воздушных сил отразят мощь Полумесяца и Звезды в небе над Баку, демонстрируя всему миру наше вечное братство", - подчеркивается в публикации.
Источник: Report
Selam olsun sana, kardeş Azerbaycan!
8 Kasım Zafer Günü'n kutlu olsun!
Bugün kahraman komandolarımız, Bakü sokaklarını cesaretin ve kardeşliğin sesiyle inletecek; Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizi gururla selamlayacak.
Hava Kuvvetlerimizin muharip uçakları da Ay Yıldız’ın… pic.twitter.com/N78OsYsfPt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2025