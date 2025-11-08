Какой будет погода в День государственного флага?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 ноября.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Юго-восточный ветер утром сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 9–13 градусов, днем — 17–20 градусов тепла. Атмосферное давление — 766 мм ртутного столба, относительная влажность — 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди. Временами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 8–13 градусов, днем — 18–23 градусов, в горах ночью — 1–5 градусов, днем — 8–13 градусов тепла.