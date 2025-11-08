 NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов | 1news.az | Новости
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов

First News Media13:03 - Сегодня
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов

NEQSOL Holding продолжает сотрудничество с Фондом “YAŞAT” с целью поддержки ветеранов и семей шехидов.

В рамках сотрудничества в 2025 году была оказана социальная поддержка 710 ветеранам и семьям шехидов в виде финансирования медицинских услуг и образовательных расходов за счёт средств, выделенных Фонду “YAŞAT” со стороны NEQSOL Holding.

Помимо этого, более 2000 детей шехидов получили различную поддержку в рамках социальных проектов, организованных Фондом “YAŞAT” при поддержке NEQSOL Holding.

В рамках проекта “Обеспечение школьными принадлежностями” 1467 детей шехидов были обеспечены комплектами школьных принадлежностей на 2025-2026 учебный год. Проект реализован с целью поддержки детей в процессе обучения.

NEQSOL Holding также поддержал проект четвёртого лагеря “YAŞAT”, прошедшему летом 2025 года в городе Лянкяран с участием 457 детей шехидов в возрасте от 10 до 17 лет. В лагере были организованы различные обучающие и развлекательные программы, направленные на эффективную организацию досуга, а также на физическое и духовное развитие детей.

При поддержке NEQSOL Holding также была организована Летняя школа в Соединённом Королевстве. Десять детей шехидов, показавших высокие результаты на выпускных экзаменах в 9-х классах общеобразовательных школ страны, в течение двух недель проходили обучение в международной среде в Лондоне, приобретая знания, языковую и культурную практику.

Кроме того, в 2025 году в рамках проекта “Караван подарков” 1673 детей шехидов получили подарочные наборы. Проект был направлен на создание праздничного настроения у детей и оказание им моральной поддержки.

NEQSOL Holding продолжает сотрудничество с Фондом “YAŞAT”. Начиная с 2021 года и с учетом текущей используемой суммы, по решению NEQSOL Holding входящие в его состав компании – Bakcell, Norm, Azerconnect Group и Nobel Energy – выделили Фонду “YAŞAT” в общей сложности 3,7 миллиона манатов.

NEQSOL Holding поздравляет народ Азербайджана по случаю Дня Победы, выражая свои наилучшие пожелания мира и благополучия.

NEQSOL Holding — международная группа компаний, осуществляющая деятельность в 11 странах в сферах телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий, строительства и добывающей промышленности.

