В Москве отметили 8 Ноября - День Победы

В посольстве Азербайджана в России состоялся официальный прием по случаю 5-летия Дня Победы.

В мероприятии приняли участие главы и члены ряда дипломатических представительств, аккредитованных в Москве, военные атташе, российские и азербайджанские деятели науки и образования, культуры и искусства, видные представители азербайджанской общины в Москве, азербайджанские студенты, обучающиеся в российских вузах.

Выступивший на открытии военный атташе Вооруженных сил Азербайджана в России, полковник Канан Тахмазов подчеркнул, что азербайджанский народ более 30 лет жил с чувством боли за утраченные земли, но все эти годы терпеливо строил сильное государство и мощную армию. Он напомнил о нескольких из тысяч героев, чьи имена стали символом отваги в дни 44-дневной Отечественной войны. Полковник добавил, что азербайджанский народ по праву гордится победоносным Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым и своей доблестной Армией, подарившими гражданам страны и нашим соотечественникам во всем мире радость Победы.

Поздравив всех присутствующих с Днем Победы, посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев подчеркнул значение 8 Ноября - Дня Победы, отметив, что это историческое событие знаменует собой победу не только нашего народа, но и наших друзей и союзников, а также триумф принципов международного права. Важнейший урок 8 ноября в том, продолжил он, что принципы международного права лишь тогда чего-то стоят, если за ними стоит военная сила, способная и готовая воплотить их в жизнь.

Дипломат рассказал и о широкомасштабных восстановительно-созидательных работах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, на которые за минувшие 5 лет было выделено свыше 12 млрд долларов, а в 2026-2029 гг. планируется выделить дополнительно 8 млрд долларов. По его словам, ведутся активные работы по разминированию освобожденных от оккупации земель и уже очищено почти 20 процентов зараженных минами территорий Карабаха и соседних районов.

Посол также сообщил, что сегодня продолжается процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев в возрожденные регионы Карабаха, а численность населения, проживающего там на постоянной и временной основе, уже достигла почти 60 тыс. человек.

Р. Мустафаев на конкретных примерах показал, что завершение многолетнего конфликта дало сильный импульс процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Говоря же об азербайджано-российских отношениях, дипломат подчеркнул, что завершение конфликта позволило поднять на новый, более высокий уровень отношения между Баку и Москвой. Важная роль России в прекращении боевых действий и ее активная, конструктивная позиция в поствоенном урегулировании и нормализации армяно-азербайджанских отношений привели к формированию отношений союзнического взаимодействия и подписанию соответствующей Декларации в феврале 2022 года. Посол обратил внимание на то, что Азербайджан и Россия остаются стратегическими партнерами, отношения между которыми являются важнейшим фактором обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Затем вниманию гостей вечера был представлен видеоматериал, посвященный строительным, восстановительным и реинтеграционным проектам, реализуемым на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В рамках музыкальной программы праздничного приема под руководством заслуженного деятеля искусств России Валерии Вороны в исполнении Московского молодежного камерного оркестра прозвучали классические произведения Караева, Вивальди, Грига и др. Молодые артисты, студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) Дарья Коваленко, Нина Баташова и Елизавета Соколова исполнили арии из оперы «Кёроглу» и оперетты «Аршин мал алан» Узеира Гаджибейли.

В ходе мероприятия гости также ознакомились с фотостендами, повествующими о летописи 44-дневной Отечественной войны.

Источник: АЗЕРТАДЖ