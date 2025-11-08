 Пашинян ответил Саргсяну: Ваша система ПВО была металлоломом | 1news.az | Новости
Армения

Пашинян ответил Саргсяну: Ваша система ПВО была металлоломом

First News Media11:05 - Сегодня
Пашинян ответил Саргсяну: Ваша система ПВО была металлоломом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал заявление экс-президента Сержа Саргсяна о потерях в первые часы 44-дневной войны.

Как передает 1news.az, в публикации на своих страницах в соцсетях Пашинян прокомментировал цитату Саргсяна о том, что он не понимает, как можно было в первые же часы войны потерять половину средств ПВО.

«А что тут непонятного — оставленная ваша система ПВО - не отдельные средства - а система ПВО в целом, была металлоломом. В буквальном смысле слова — металлоломом. А союзники нам в ответ на просьбы о ее обновлении показывали комбинацию из трех пальцев (вам тоже так показывали, иначе бы к 2018 году вместо металлолома было бы что-то другое).

И чтобы их комбинация из трех пальцев не выглядела слишком вызывающе, союзники бросали нам символически одну-две штуки — 0,1% от необходимого, чтобы потом, если возникнет тема, можно было на что-то указать…

Мы же брали то, что было возможно, пытались это закупать и модернизировать - к слову, в ответ на советы и рекомендации всех действовавших в РА высших (назначенных вами) военных чинов», - написал Пашинян.

Пашинян ответил Саргсяну: Ваша система ПВО была металлоломом

Пашинян ответил Саргсяну: Ваша система ПВО была металлоломом

