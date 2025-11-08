Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне посетили на Аллее почетного захоронения могилу Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле Великого лидера, почтил его память.

Затем первая леди Мехрибан Алиева почтила память Общенационального лидера.

Глава государства и первая леди также почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.