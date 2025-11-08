Экс-министр обороны Армении объявлен в розыск

Бывшему министру обороны Армении Микаэлу Арутюняну предъявлено новое обвинение, он повторно объявлен в розыск.

Как сообщил замначальника Главного военно-следственного управления Следственного комитета Армении Камо Саакян, Арутюняну инкриминируется превышение должностных полномочий.

По данным следствия, занимая пост министра обороны, генерал-полковник Арутюнян незаконно предоставил жилье племяннику генерал-лейтенанта Манвела Григоряна, занимавшему тогда должность замкомандующего 3-м армейским корпусом ВС Армении.

Обвинения также предъявлены замначальника Генштаба Энрико Априамову и еще четырем военнослужащим. Один из них, как и сам Арутюнян, находится за пределами Армении и объявлен в розыск.

Ранее Арутюняну было предъявлено обвинение в попытке свержения конституционного строя в связи с событиями 1 марта 2008 года. В 2018 году полиция Армении сообщила, что российские правоохранительные органы уведомили о прекращении розыска Арутюняна, который также имеет гражданство России.

Арутюнян был начальником Генштаба ВС Армении в 1994-2007 годах и министром обороны в 2007-2008 годах.

Источник: «Sputnik Армения»