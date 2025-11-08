Дань памяти шехидов
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне посетили Шехидляр хиябаны.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память доблестных сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели панораму Баку, готовящегося к военному параду, посвященному Победе в Отечественной войне.
Источник: АЗЕРТАДЖ
