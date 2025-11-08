В Баку состоялось открытие Музея Победы В мероприятии приняли участие Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили мемориал Победы в Баку и приняли участие в открытии Музея Победы.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу Победы, почтил память шехидов.

Первая леди Мехрибан Алиева возложила к памятнику цветы.

Затем глава государства и первая леди приняли участие в открытии Музея Победы.

Музей Победы создан в соответствии с подписанным в декабре 2020 года Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О создании в городе Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы» в целях демонстрации проявленного азербайджанским народом беспримерного героизма и одержанной им грандиозной Победы в Отечественной войне, увековечения светлой памяти наших шехидов.

Экспозиция музея разработана на основе международного опыта и существующих в мире музейных концепций, а также с применением новейших технологий. Здесь создано 8 выставочных залов: «Карабах и Восточный Зангезур. История веков», «Армяно-азербайджанский конфликт. Взгляд на историю», «44-дневная Отечественная война. Операция «Железный кулак», «Славная Победа. Освобождение города Шуша», «Путь героев», «Карабах – это Азербайджан!», «Восстановление государственного суверенитета. 20.09.2023», «Карабах и Восточный Зангезур. Возрождение».

Представленные факты, фото- и видеоматериалы, интерактивные презентации, а также специально подготовленные для этого музея экспонаты, макеты не только в полной мере доносят до посетителей правду о конфликте, информацию о ходе 44-дневной Отечественной войны, восстановлении государственного суверенитета в результате славной Победы, но и дают каждому возможность вновь пережить эти события.

На входе в музей размещена инсталляция «Железный кулак», ставшего символом исторической Победы, даны отрывки из выступления победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. На окружающей музей стене в знак уважения высечены имена героев, павших в 44-дневной Отечественной войне. Струящаяся по стене вода, как неиссякаемый источник жизни, символизирует то, что шехиды своим героизмом обрели бессмертие, всегда живут в наших сердцах. В выставочных залах музея запечатлены имена шехидов, павших в Карабахе до Отечественной войны и после Дня Победы.

Первый зал музея под названием «Карабах и Восточный Зангезур. История веков» знакомит с красотой природы, историко-архитектурным богатством Карабаха – колыбели азербайджанской культуры. Книжные инсталляции на стене зала содержат обширную информацию о вкладе Общенационального лидера Гейдара Алиева в социально-экономическое развитие региона.

Расположенные же в центре зала интерактивные книги дают возможность ознакомиться с природой, литературным наследием, музыкой и народным творчеством Карабаха. Посетителям также предоставляется информация о выдающихся личностях Карабаха, оставивших свой след в государственном строительстве, военном деле, литературе и искусстве.

Зал «Армяно-азербайджанский конфликт. Взгляд на историю» отражает болезненные и незабываемые страницы карабахского конфликта. Здесь представлены хронология конфликта, информация об освобождении азербайджанских земель от оккупации в результате последовательной политики Великого лидера и главы нашего государства, о мирном процессе. В зале также предоставлена обширная информация о беженцах и вынужденных переселенцах, жертвах конфликта, а также уничтоженных армянами во время оккупации памятниках, мечетях и ущербе, нанесенном национальному наследию.

Инсталляция, посвященная судьбе разрушенных во время оккупации зданий в Карабахе – разрушенный дом и пробивающееся из-под его руин дерево – является символом возрождения жизни.

Третий зал под названием «44-дневная Отечественная война. Операция «Железный кулак» отражает героическую борьбу за освобождение азербайджанских земель. LED-мониторы в центре зала с помощью видеоматериалов, созданных посредством искусственного интеллекта, переносят посетителей в гущу продолжавшихся 44 дня сражений. На них представлены материалы, связанные с боевыми операциями, военными достижениями армии Азербайджана и атаками армянских вооруженных сил на мирное азербайджанское население. А голографические экраны демонстрируют современную военную технику в формате 3D. Интерактивные карты в хронологической последовательности показывают этапы военных операций по освобождению оккупированных территорий. В этом зале представлены флаги родов войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики, внесших исключительный вклад в достижение исторической Победы, а также модели спецназовцев Вооруженных сил. Здесь также представлен ряд указов и распоряжений Президента Азербайджана, связанных с Отечественной войной и Победой.

В четвертом зале под названием «Славная Победа. Освобождение города Шуша» представлена проведенная с немыслимым тактическим мастерством операция, занимающая особое место в военной истории Азербайджана. В ходе Отечественной войны бойцы спецназа проявили большой героизм, освободив Шушу без применения тяжелой артиллерии. Макет города Шуша в центре зала отражает поле боя, а интерактивные мониторы позволяют отследить ход операции и основные тактические моменты. На другом мониторе представлены разрушенные в ходе войны памятники города. На экране демонстрируется славная Дорога Победы. Этот зал отражает отвагу и героизм азербайджанских солдат при освобождении города Шуша.

Зал «Путь героев», посвященный храбрости, самоотверженности и несгибаемой воле азербайджанских солдат и офицеров, позволяет посетителям проникнуться духом борьбы за освобождение родных земель. Здесь экспонируются образцы орденов и медалей, которыми награждены герои Отечественной войны. «Путь героев», напоминающий коридор, ведет посетителей в следующий зал, символизирующий единство народа и радость победы.

Следующий зал называется «Карабах – это Азербайджан!» и отражает ставший для нашего народа национальным праздником День Победы, всенародную радость. В центре зала расположена инсталляция из муранского стекла «Харыбюльбюль» - цветка, ставшего символом славной Победы в Отечественной войне и возрождения Карабаха. Яркий свет и краски создают в зале праздничную атмосферу, визуальные эффекты усиливают чувство радости и гордости. На больших экранах демонстрируются вызывающие гордость и радостные моменты Победы, положившей конец 30-летней тоске.

Седьмой зал под названием «Восстановление государственного суверенитета. 20.09.2023» посвящен восстановлению суверенитета Азербайджана. Картографическая инсталляция демонстрирует полное освобождение Карабаха и Восточного Зангезура, начало новой эпохи в истории Азербайджана.

Последний зал музея под названием «Карабах и Восточный Зангезур. Возрождение» посвящен восстановлению и развитию Карабаха. Инсталляция в центре зала голосами детей наших героических шехидов передает месседж о светлом будущем Карабаха. Три светлых прохода отражают темы восстановления, экотуризма и развития, демонстрируя деятельность, направленную на восстановление региона. В каждом проходе представлены макеты культурных, образовательных и инфраструктурных объектов. Интерактивные экраны оживляют естественную красоту Карабаха и продолжающийся процесс восстановления. Этот зал олицетворяет возрождение, устойчивое развитие и веру в будущее Карабаха.

В разделе под названием «Говорящие фотографии» на выходе из экспозиционного зала представлены фотографии, отражающие историю и дух Победы. Здесь также размещена книга памяти для гостей.

В музее также созданы Аудиториум, библиотека и кафе. В Аудиториуме планируется проводить семинары и конференции, различные общественные мероприятия. В библиотеке музея представлены книги, исследовательские материалы об истории, культурном наследии Азербайджана, оставшемся в прошлом армяно-азербайджанском конфликте, а также о восстановлении и развитии Карабаха. Собранные материалы о шехидах, а также документальные фильмы о героях Отечественной войны в будущем предусматривается разместить в базе данных музея.

Музей Победы, окружающий его Парк Победы, Триумфальная арка на входе в парк служат увековечению истории 44-дневной Отечественной войны, нашей славной Победы, светлой памяти героических шехидов.

Музей Победы будет открыт для посетителей с 9 ноября.

