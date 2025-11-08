Сенсационные детали Отечественной войны: Джейхун Байрамов впервые раскрыл важные факты - ВИДЕО

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью Общественному телевидению (ITV) впервые раскрыл важные подробности о периоде до и во время Отечественной войны.

Как передает 1news.az, детали, которыми поделился министр, еще раз продемонстрировали, что историческая Победа Азербайджана стала результатом политической воли и продуманной стратегии Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, мужества и отваги доблестной Азербайджанской армии.

Также глава МИД коснулся аспектов, в очередной раз подтверждающих, что дипломатический трек был исчерпан Арменией задолго до начала боевых действий.

По его словам, в 2018 году у Баку была надежда на конструктивный подход нового руководства Армении во главе с Николом Пашиняном, однако она быстро исчезла из-за последовательных военных и политических провокаций с армянской стороны.

Министр подробно рассказал о ходе переговоров 2018–2020 годов и о том, как Армения фактически блокировала дипломатические усилия по мирному урегулированию.

Байрамов также коснулся роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнув попытки внешнего давления на Азербайджан и попытки остановить контрнаступление Вооруженных сил АР в ходе 44-дневной войны.

Он особо отметил важную роль политической и моральной поддержки братской Турции.

Кроме того, министр раскрыл детали переговоров в последние дни войны, в том числе механизм формирования текста Трехстороннего заявления и сложные моменты согласований, и другие значимые аспекты.

Ниже приводим полное интервью главы МИД Азербайджана Общественному телевидению (ITV).