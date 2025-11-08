Баку и впредь поддержит ЮНЕСКО в реализации глобальных и региональных инициатив
Азербайджан намерен и впредь активно поддерживать ЮНЕСКО в реализации ее глобальных и региональных инициатив, программ и проектов.
Данный вопрос обсужден в ходе встречи замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова с новым генеральным директором организации Халедом аль-Анани в рамках 43-й сессии Генеральной конференции.
"От имени правительства Азербайджана Эльнур Мамедов поздравил нового гендиректора с избранием и пожелал ему успехов в деятельности. На встрече обсуждались перспективы партнерства и сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО в реализации будущих инициатив. Азербайджан выразил готовность и впредь оказывать поддержку организации в реализации ее глобальных и региональных инициатив, программ и проектов", - говорится в сообщении.
Источник: Report
In the margins of the 43rd session of the General Conference, the Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan, Mr. Elnur Mammadov, met with the newly elected Director-General of UNESCO, Dr. Khaled El-Enany.
On behalf of the Government of Azerbaijan, Mr.… pic.twitter.com/N9200snZeh — Azerbaijan at UNESCO (@AzDelUnesco) November 8, 2025