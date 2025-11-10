В Японии предупредили о возможности сильного землетрясения
Новое сильное землетрясение в ближайшую неделю может произойти в Японии, где 9 ноября был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,9.
Об этом объявило национальное метеорологическое управление страны.
Согласно прогнозу японских сейсмологов, в ближайшую неделю может произойти схожее по мощности землетрясение, в связи с чем местных жителей призывают к бдительности.
Вечером 9 ноября на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение.
Источник: ТАСС
