В РФ Гарри Каспарову заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Следствие просит заочно избрать меру пресечения бывшему шахматисту Гарри Каспарову (включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом РФ иноагентом).

Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Каспарову заочно предъявлено обвинение в публичных призывах и оправдании терроризма. Ему грозит до семи лет колонии.

Бывший шахматист неоднократно привлекался в России к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах.