В Насиминском районе Баку пассажир ограбил водителя автобуса

В Насиминском районе столицы произошёл случай грабежа.

Как сообщает Qafqazinfo со ссылкой на Министерство внутренних дел, инцидент произошёл в дневное время в автобусе маршрута №54.

Согласно информации, неизвестный, войдя в автобус в качестве пассажира, внезапно похитил мобильный телефон водителя и скрылся с места происшествия.

В результате проведённых оперативных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого — 31-летнего С. Гулузаде. Установлено, что он зашёл в автобус как пассажир и, воспользовавшись моментом, выхватил телефон у водителя.

По данному факту продолжается расследование.