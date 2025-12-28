Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с гололедом на дорогах - ВИДЕО
В настоящее время в ряде горных и предгорных районов страны наблюдается нестабильная погода, снегопад, туман, а также гололед на дорогах, что требует повышенного внимания и ответственности со стороны участников дорожного движения.
Как сообщили 1news.az в Главном управлении государственной дорожной полиции, в указанных направлениях служба несётся в усиленном режиме, а контрольные мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения усилены.
Отмечается, что проведённые наблюдения показывают рост числа дорожно-транспортных происшествий в горных районах в условиях снега и гололёда, особенно с участием водителей с недостаточным опытом управления транспортными средствами в сложных дорожных условиях.
В ведомстве подчеркнули, что управление автомобилем в характерных для горной местности погодных и дорожных условиях требует правильной оценки рисков, своевременного принятия решений и специальной подготовки.
Водителям рекомендуется:
· перед поездкой в горные районы получать информацию о погодных и дорожных условиях;
· уделять особое внимание техническому состоянию транспортного средства;
· снижать скорость на заснеженных и обледенелых участках дорог;
· соблюдать безопасную дистанцию;
· избегать резких манёвров и экстренного торможения;
· использовать сезонные шины;
· правильно пользоваться световыми приборами в условиях тумана;
· водителям с недостаточным опытом, в том числе женщинам-водителям, проявлять повышенную осторожность при движении в горных районах, а при отсутствии необходимости — откладывать поездки.
В Главном управлении дорожной полиции напомнили, что каждое принятое на дороге решение требует ответственности, а соблюдение правил и адекватное поведение в текущих условиях являются залогом безопасности всех участников движения.