Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с гололедом на дорогах - ВИДЕО

В настоящее время в ряде горных и предгорных районов страны наблюдается нестабильная погода, снегопад, туман, а также гололед на дорогах, что требует повышенного внимания и ответственности со стороны участников дорожного движения.

Как сообщили 1news.az в Главном управлении государственной дорожной полиции, в указанных направлениях служба несётся в усиленном режиме, а контрольные мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения усилены.

Отмечается, что проведённые наблюдения показывают рост числа дорожно-транспортных происшествий в горных районах в условиях снега и гололёда, особенно с участием водителей с недостаточным опытом управления транспортными средствами в сложных дорожных условиях.

В ведомстве подчеркнули, что управление автомобилем в характерных для горной местности погодных и дорожных условиях требует правильной оценки рисков, своевременного принятия решений и специальной подготовки.

Водителям рекомендуется:

· перед поездкой в горные районы получать информацию о погодных и дорожных условиях;

· уделять особое внимание техническому состоянию транспортного средства;

· снижать скорость на заснеженных и обледенелых участках дорог;

· соблюдать безопасную дистанцию;

· избегать резких манёвров и экстренного торможения;

· использовать сезонные шины;

· правильно пользоваться световыми приборами в условиях тумана;

· водителям с недостаточным опытом, в том числе женщинам-водителям, проявлять повышенную осторожность при движении в горных районах, а при отсутствии необходимости — откладывать поездки.

В Главном управлении дорожной полиции напомнили, что каждое принятое на дороге решение требует ответственности, а соблюдение правил и адекватное поведение в текущих условиях являются залогом безопасности всех участников движения.