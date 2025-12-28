В Шаруре произошло ДТП, газоснабжение восьми сёл приостановлено

В Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики в результате дорожно-транспортного происшествия повреждена газовая линия.

Как сообщает 1news.az, в результате столкновения легкового автомобиля была выведена из строя газовая линия диаметром D-159. В целях безопасности подача газа временно приостановлена в сёлах Вермаязяр, Ибадулла, Гышлагаббас, Арабйенидже, Гарагасанлы, Тумаслы, Вайхыр и Диядин.

Отмечается, что после завершения восстановительных работ подача природного газа в указанных населённых пунктах будет восстановлена.