Умерла легенда французского кино Брижит Бардо

Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Точной причины ее смерти пока не раскрывают.

Бардо называли одной из самых красивых женщин XX века и символом целой эпохи. Актриса получила мировую известность после выхода фильма «И Бог создал женщину» и стала одной из главных звезд французского кино 1950–1960-х годов.

Звезда французской киноклассики завершила свою карьеру почти 50 лет назад и с тех пор посвятила себя защите прав животных, став одним из самых известных зоозащитников во Франции.

В Le Figaro напомнили, что актриса сознательно ушла из публичной жизни, предпочтя спокойствие вдали от камер. При этом, несмотря на проблемы со здоровьем и тяжелые периоды, она до последнего оставалась активной и последовательно отстаивала свою гражданскую позицию.