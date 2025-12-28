Вулкан Этна выбросил лаву на высоту 400 метров - ВИДЕО

Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия выбросил фонтан лавы на 400 м в высоту.

Об этом сообщил портал Virgilio.

Вулкан, который находится в почти постоянном состоянии извержений с 2013 года, был особенно активен в субботу, 27 декабря.

«С 15:15 произошел новый эпизод фонтанирования лавы, струи которой достигали высоты от 300 до 400 метров, а извергающийся столб вулканического пепла поднимался на несколько километров, подгоняемый ветрами на запад, а затем на западо-юго-запад. Начиная с 15:45, активность начала снижаться, перейдя в мощные взрывы с постоянными периодическими выбросами пепла», — говорится в материале.

Департамент гражданской защиты объявил желтый уровень опасности. Решение было принято в связи с усилением вулканических толчков, интенсивной стромболианской активностью и выбросами лавы в районе кратера.

В случае попадания вулканического пепла в атмосферу возможны сбои в работе аэропортов Комисо и Палермо.