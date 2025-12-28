Полиция в Азербайджане перешла на усиленный режим работы из-за непогоды - ФОТО

В связи с наблюдаемой на территории страны, преимущественно в горных и предгорных районах, нестабильной погодой сотрудники полиции с прошлого дня принимают необходимые меры и продолжают нести службу в круглосуточном режиме.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в городах и районах страны, а также на автомобильных дорогах организовано несение службы в усиленном режиме. Отмечается, что соответствующие меры по обеспечению безопасности также продолжаются на освобождённых от оккупации территориях.

В ходе круглосуточного дежурства, организованного с ночных часов совместно с другими государственными структурами, проводится очистка дорог и дорожных знаков от снега и льда, а на участках с риском скольжения осуществляется посыпка песком и солью.

Благодаря принятым мерам обеспечивается безопасное передвижение водителей и пешеходов.

Отмечается, что на поступающие в связи с погодными условиями обращения граждан оперативно реагируют, им оказывается необходимая помощь.

Мероприятия в данном направлении продолжаются в непрерывном режиме.