В Чечне десятки людей пострадали во время обрушения балкона на похоронах
В Чеченской республике во время похорон обрушился балкон.
В результате пострадали 20 человек, пишет Telegram-канал 112.
Как уточняется, ЧП произошло в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района.
«За ритуальным действом с деревянного балкона частного дома наблюдали местные жители. Но конструкция не выдержала веса такого количества людей и рухнула», — говорится в посте.
В итоге, 20 человек госпитализировали с травмами. Власти региона пока не прокомментировали инцидент.
